Москва, , 13:32 — REGNUM Российское публичное акционерное общество «Газпром» в скором времени подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с украинской национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» соглашение на бронирование мощностей. Об этом сегодня, 21 декабря, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

По словам Миллера, власти Украины гарантируют независимость регулятора своей газотранспортной системы, защиту интересов заказчика транзита, а также предсказуемость и экономическую обоснованность тарифов.

Также глава «Газпрома» добавил, что российская госкорпорация будет прокачивать через украинскую ГТС в 2020 году 65 млрд кубометров газа, а в период 2021—2024 годов — по 40 млрд кубометров газа. Прокачка будет осуществляться при условии конкурентного тарифа.

Кроме того Миллер заявил, что подписание соглашения предусматривает отказ от новых претензий, отказ арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, а также выплату российской стороной по принятому решению Стокгольмского арбитража.

Он уточнил, что «Газпром» заплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд.