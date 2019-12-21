Брюссель, , 13:21 — REGNUM Евросоюзная комиссия выступила категорически против введения санкций со стороны властей США против компаний из Евросоюза, которые ведут законный бизнес. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 21 декабря, пресс-служба Евросоюзной комиссии.

Напомним, что власти США ввели санкции против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Под эти санкции попадают все евросоюзные компании, которые участвуют в строительстве данных газопроводов. Швейцарско-нидерландская компания Allseas уже прекратила все работы на «Северном потоке — 2», опасаясь американских санкций.

В ЕК заявили, что не приемлют подобные ограничительные меры против компаний из ЕС, которые никаких законов не нарушали, а просто честно вели бизнес.