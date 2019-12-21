Киев, , 12:44 — REGNUM В Киеве 20 декабря прошел форум украинской общественности в поддержку так называемой Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. После проведения мероприятия в пресс-службе псевдорелигиозной организации «УПЦ КП» было опубликовано обращение форума украинской общественности «В защиту Киевского Патриархата».

Участники форума, как говорится в опубликованном обращении, осуждают решение так называемого Священного Синода ПЦУ о ликвидации «УПЦ КП».

«Мы просим Президента содействовать возвращению государственной регистрации УПЦ Киевского Патриархата, которую он имел до 30 января 2019 года. Незаконное лишение государственной регистрации парализовало жизнь и деятельность Киевской патриархии», — сказано в сообщении.

Кроме того, участники форума поручили лидеру «киевского патриархата» Филарету от имени участников данного форума обратится в ООН, Совет Европы и ОБСЕ относительно нарушения «религиозной свободы, и повлиять на власти Украины защитить религиозные права и свободы верующих Киевского Патриархата», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в так называемой ПЦУ заявили о том, что юридическая регистрация так называемых УПЦ КП и Украинской Автокефальной Православной Церкви прекращены.

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Отметим, что 15 декабря 2018 года состоялся так называемый объединительный собор украинских раскольников — так называемой УПЦ КП и УАПЦ. Одним из условий проведения собора стал самороспуск этих двух организаций накануне его проведения. В результате проведения собора была образована так называемая ПЦУ, главой которой был избран ставленник Филарета Епифаний.

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6 января 2019 года так называемая ПЦУ была признана Константинопольской Православной Церковью и ей был вручен томос о так называемой церковной независимости (автокефалии). Вскоре после этого между Филаретом и Епифанием произошел конфликт. Как выяснилось, имели место некие договоренности, согласно которым реальным руководителем«ПЦУ» должен был быть Филарет, которому присвоили звание «почетного патриарха». А Епифаний должен был быть неким представителем «ПЦУ» на«международном уровнем». Позже Филарет объявил о том, что согласно томосу об автокефалии «ПЦУ» является зависимой от Стамбула структурой. Филарет в июне 2019 года созвал так называемый собор «УПЦ КП», о самороспуске которой было заявлено накануне «объединительного собора», и фактически ушел в раскол от «ПЦУ».