Москва, , 12:03 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировало введение санкций США против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Соответствующее сообщение Захарова опубликовала сегодня, 21 декабря, на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет США на 2020 финансовый год, который, в том числе, содержит санкции против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Швейцарско-нидерландская компания Allseas уже прекратила работы по прокладе «Северного потока — 2», в страхе перед американскими санкциями.

«Государство с госдолгом в $22 трлн запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики», — написала Захарова.

Она подчеркнула, что американская «идеология жизни взаймы» не выдержала конкуренции в мире.

«Скоро потребуют немедленно прекратить дышать», — добавила официальный представитель МИД России.