21 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Принятие американцами оборонного бюджета на 2020 год напрямую затрагивает Берлин. США вводят жесткие санкции против проекта «Северный поток – 2». И хотя в нем задействовано несколько европейских стран, возмущается преимущественно только Германия. Но чего хочет Вашингтон, так наседая на немцев?

Станислав Стремидловский, , 11:48 — REGNUM



Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Государственный секретарь США Майк Помпео связался по телефону с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Тем было несколько, но актуальная — принятие американцами оборонного бюджета на 2020 год, который напрямую затрагивает Берлин. Как говорится в заявлении государственного департамента, Помпео и Маас «обсудили координацию между США и Германией по целому ряду глобальных вызовов, а также серьезное несогласие Соединенных Штатов со строительством «Северного потока — 2». В свою очередь министерство финансов США разъяснило, что санкции (кстати, они затрагивают и «Турецкий поток») уже вступили в силу, а компании, которые ведут укладку труб, должны немедленно прекратить работы.

Ограничения затрагивают фирмы, представляющие такие европейские страны, как Швейцария, Италия, Австрия, Германия, Нидерланды, Франция, Финляндия и Швеция. Однако и ранее, и сейчас негативную публичную реакцию демонстрировал и демонстрирует преимущественно Берлин. С оперативным комментариев выступил лидер парламентской фракции Социал-демократической партии (СДПГ) Рольф Мютцених, отметив, что Конгресс США «существенно» вмешался в энергетический суверенитет Европейского союза, а введение санкций будет еще больше обременять трансатлантические отношения. Особенно Мютцениха возмутила символика, которой американский президент Дональд Трамп сопроводил подписание бюджета об обороне. Он сделал это на авиабазе, что немецкий политик счел неуместной демонстрацией военной мощи и подчеркнул: «Для Трампа ЕС и Германия, очевидно, не партнеры, а вассалы, которые облагаются данью». С критикой выступили представитель министерства экономики Германии и сам Маас, напомнивший, что «европейская энергетическая политика делается в Европе, а не в Соединенных Штатах».

Интригу добавили и там, откуда не ждали. Как сообщает Deutsche Presse-Agentur, в пятницу, 20 декабря, в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Германии его украинский коллега Вадим Пристайко по итогам встречи министров в Берлине заявил следующее: «Последняя страна, которую мы хотим видеть под санкциями — это Германия. Это наши друзья, наши сторонники. Мы не хотим санкций против Германии». Киев ранее связывал свое противодействие строительству «Северного потока — 2» желанием заключить выгодный контракт по транзиту с Россией. И эту аргументацию украинских политиков повторяли как европейские противники газопровода, так и американские. Но прямо накануне подписания закона об оборонном бюджете США пришли сообщения о том, что Киев и Москва при посредничестве ЕС смогли достичь прорыва. По словам представителя Европейской комиссии, «предварительные договоренности создают условия для продолжения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года». Это еще одна причина, по которой Берлин называет американские санкции «неуместными».

«Учитывая вчерашние (19 декабря — С.С.) переговоры о транзите газа через Украину, такие меры со стороны США, основанные на идее защиты Украины, особенно непостижимы», — подчеркнула заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер. Но что может Берлин? Выступая 18 декабря в Бундестаге перед депутатами в рамках «правительственного часа» немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что не видит «другого выбора, кроме как вести переговоры, но очень решительные переговоры о том, что мы не одобряем эти (американские — С.С.) санкции». Некоторые германские издания поспешили заявить, что Меркель чуть ли не объявляет «войну» Трампу. Однако санкции вводятся совместным двухпартийным решением американских законодателей. Помимо того, поясняет координатор трансатлантического сотрудничества немецкого МИД Питер Бейер, санкции направлены против частных компаний, а не Германии, к тому же ответные меры нужно принимать «на европейском уровне, но этого тоже не произойдет». Не решается Берлин и пойти по пути Анкары, хотя бы на уровне риторики потребовав вывести американские военные объекты и войска из Германии, закрыть ту же базу Рамштайн.

Да и в принципе «санкционная война» — оружие капризное и обоюдоострое. ЕС это известно по опыту общения с Россией. Многие бы хотели вернуть статус-кво на момент до 2014 года, однако не получается. Хотя страсти в Германии кипят. Так, редактор отдела экономики и окружающей среды берлинской газеты Die Tageszeitung Бернард Пёттер прямо призывает Европу ответить санкциями «странам, которые постоянно угрожают нашим жизненно важным интересам». То есть Соединенным Штатам. Например, не пускать на единый рынок ЕС американские компании, которые инвестируют в уголь, нефть и газ, и «повысить таможенные пошлины на джинсы и гормональную говядину, произведенные в США, в 1000 раз». Но это, скорее, выпуск пара. Последние годы Германия формировала энергетическую инфраструктуру так, чтобы немецкая экономика оставалась главным средством немецкого доминирования в Евросоюзе. «Санкционная война», объявленная Вашингтоном, подрывает эти позиции. И еще есть Париж с его претензиями на европейское лидерство, который в отличие от Берлина делает ставку на военную мощь. Так что Германии решать, кем ей быть дальше — кошельком или булатом.