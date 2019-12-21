Киев, , 11:33 — REGNUM Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что российское публичное акционерное общество «Газпром» выплатит украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

По словам Ермака, «Нафтогаз» получит $3 млрд деньгами. При этом ранее обсуждался вариант погашения долга газом, либо активами «Газпрома».

«Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов, согласно решению Стокгольмского арбитража», — заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Напомним, что 20 декабря после очередного раунда российско-украинских переговоров по газу, было объявлено, что удалось достичь договоренностей о продлении транзита российского газа через территорию Украины ещё на пять лет. Также удалось достичь договоренности об урегулировании взаимных судебных претензий в Стокгольмском арбитраже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство «Газпрома» изначально не признавало решение Стокгольмского арбитража о выплате украинскому «Нафтогазу» $3 млрд. Глава «Газпрома» Алексей Миллер, в частности, заявлял, что это решение было принято исключительно на основании того, что экономическая ситуация на Украине слишком плохая и по сути, Стокгольмский арбитраж заставлял российскую госкорпорацию «Газпром» оплачивать Киеву его экономические неудачи. Решение Стокгольмского арбитража было оспорено и апелляция рассматривается до сих пор.