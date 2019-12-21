Брюссель, , 11:25 — REGNUM Служба внешних связей Евросоюза (ЕС) выразила надежду, что грузинского врача Важу Гаприндашвили, которого задержали на территории Южной Осетии и осудили, незамедлительно отпустят на свободу. Данное заявление дипломатический корпус ЕС распространил 21 декабря в связи с оглашение приговора доктору.

В заявлении отмечается, что с подобным призывом Служба внешних связей Евросоюза уже обращалась к властям Южной Осетии в ноябре, когда Гаприндашвили был только задержан.

«С учетом сегодняшних событий, мы вновь озвучиваем наше ожидание, что власть, осуществляющая контроль в Цхинвали, незамедлительно освободит Важу Гаприндашвили, и он вернется к семье», — говорится в сообщении европейской дипломатической службы.

Как передавало ИА REGNUM, 20 декабря решением суда Южной Осетии Гаприндашвили был приговорен за намеренное нарушение государственной границы к лишению свободы сроком на один год и девять месяцев. Наказание было весьма суровым, учитывая, что многих нарушителей отравляли обратно без какого-либо наказания. Подобное может объясняться тем, что в действиях Гаприндашвили увидели преднамеренную провокацию.