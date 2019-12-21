Вашингтон, , 12:50 — REGNUM Демократы знают о том, что им особо нечего противопоставить президенту США Дональду Трампу на выборах в 2020 году, заявила политический обозреватель Дженни Бет Мартин в статье для издания The Hill.

«Учитывая то, что ни один президент США, претендующий на переизбрание в послевоенную эпоху, ни разу не проиграл при уровне безработицы менее 7,4%, то рекорд, который Трамп установил на рынке труда, превращает его в грозного соперника», — говорится в статье.

По словам Мартин, демократы знают, что им нечего предложить американцам, чтобы победить Трампа.

«Нетрудно разобраться в том, что происходит на самом деле. Демократы запустили процесс импичмента, задействовав его в качестве еще одного политического инструмента против своего оппонента, которого они не могут победить», — считает Мартин.

Напомним, с тех пор как Трамп вступил в должность в январе 2017 года, его администрация создала более семи миллионов новых рабочих мест.

Безработица снизилась с 4,8% до 3,5%, при этом безработица среди афроамериканцев и испаноговорящих жителей страны достигла исторического минимума. Президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2020 года.

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