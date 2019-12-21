Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Правительство США призывает тех, кто имеет влияние на ситуацию в Южной Осетии, добиться освобождения осужденного врача из Грузии Важи Гаприндашвили, который незаконно пересек грузино-южноосетинскую границу. Об этом говорится в заявлении посольства Соединенных Штатов в Грузии, которое было размещено на сайте диппредставительства 21 декабря.

В заявлении говорится, что американское правительство не считает законным ни власти Южной Осетии, ни приговор, который был вынесен Гаприндашвили. Повлиять на ситуацию в регионе призывают представителей российской власти.

«Мы снова призываем власти и тех лиц в Российской Федерации, которые де-факто имеют на них [власти Южной Осетии] влияние, к незамедлительному освобождению доктора Гаприндашвили», — говорится в заявлении.

Напомним, 20 декабря был вынесен приговор Гаприндашвили за намеренное нарушение государственной границы Южной Осетии. Ему присудили один год и девять месяцев. В Комитете Государственной безопасности заявили, что со стороны доктора это была запланированная провокация.