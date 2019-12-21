Киев, , 09:48 — REGNUM Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины проведет внеплановую проверку телеканала «НАШ». Данное решение было принято украинским органом 20 декабря, сообщается в пресс-службе организации.

Проверка будет проведена в связи с мониторингом эфира телеканала за 19 декабря.

Как сообщается в ведомстве, в этот день была зафиксирована трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которое, по данным ведомства сопровождалось плагином «Москва. Прямая трансляция». Одновременно происходила прямая трансляция событий (акция протеста против принятия закона о рынке земли), которые проходили в украинской столице на улице Крещатик с плагином «Нацкорпус перекрыл Крещатик».

Текст высказываний на телеканале «НАШ» по мнению нацсовета указывает на то, что «их основной темой является информация негативного характера в контексте вопросов, связанных с национальной безопасностью Украины и ее территориальной целостностью».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины отказался проводить проверку украинского «5 канала», который принадлежит Петру Порошенко. Заявление в нацсовет с просьбой о проведении проверки было направлено депутатом Рады Олегом Волошиным и касалось эфира данного канала, в котором львовский журналист Остап Дроздов негативно высказывался о жителях Донбасса, сравнивая их с животными.

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