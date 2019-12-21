Тбилиси, , 10:55 — REGNUM Вынесение судом в Южной Осетии обвинительного приговора за нарушение госграницы грузинскому врачу Важи Гаприндашвили является провокацией. К такому мнению пришел министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Об этом он сообщил журналистам 20 декабря, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Как рассказал глава дипломатического ведомства, доказательством спланированной провокации якобы является тот факт, что освободить Гаприндашвили властям Грузии не удалось, даже после обращения в международные организации.

«Мы подключили все международные структуры, все международные организации. Это еще одно доказательство того, что его задержание был целенаправленной провокацией», — сказал Залкалиани.

Он также пообещал приложить все возможные усилия для освобождения осужденного доктора.

Как передавало ИА REGNUM, Гаприндашвили был задержан на территории Южной Осетии в ноябре. Как выяснили южноосетинские спецслужбы, врач, который является капитаном запаса, к нарушению границы готовился заранее. Кроме того, на счет доктора незадолго до его задержания пришла крупная сумма денег. В Южной Осетии поступок Гаприндашвили назвали спланированной провокацией.