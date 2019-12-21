Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Санкции США против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» вступили в силу. Об этом сообщило министерство финансов США.

Американский минфин разъяснил, что американские санкции против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» начали действовать с того момента, когда президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал военный бюджет США на 2020 финансовый год.

В заявлении минфина сказано, что все компании, предоставлявшие суда для прокладки этих газопроводов, должны незамедлительно прекратить свою работу. В противном случае. компании-судовладельцы попадут под санкции.

Известно, что швейцарская компания Allseas, задействованная в строительстве, уже прекратила все работы, опасаясь американских санкций.

Санкции представляют собой ограничительные меры в виде блокировки транзакций, блокировки активов на территории США, ограничений для топ-менеджеров этих компаний и другие.