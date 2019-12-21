Киев, , 09:47 — REGNUM Украинский неонацист Дмитрий Корчинский призвал переименовать сквер в украинской столице, названный в честь убитого журналиста Павла Шеремета, именем Евгения Манюрова, который ранее открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве. Об этом Корчинский написал 20 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Корчинский отметил, что заслуги покойного Павла Шеремета перед Украиной и Киевом являются «сомнительными». И как альтернативу недавнему решению переименовать киевский сквер именем Павла Шеремета, он предложил назвать его в честь Евгения Манюрова, который накануне (19 декабря), по мнению Корчинского «отметился» возле здания ФСБ в Москве и был «подло убитый псами режима (сотрудниками правоохранительных органов — ИА REGNUM)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря вечером в центре Москвы на улице Большая Лубянка неизвестным была открыта стрельба у здания ФСБ. Нападавшим оказался 39-летний житель Московской области Евгений Манюров. В ходе специальной операции, нападавший был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. В результате стрельбы Манюрова погиб один сотрудник ФСБ, пять человек, включая гражданского, получили ранения.

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Отметим, ранее журналист одного из украинских СМИ Роман Скрыпин в одном из интервью заявил о том, что Павел Шеремет, являвшийся ранее сотрудником российских СМИ, работал на российские спецслужбы. «В российских медиа работать и не быть агентом, сотрудником спецслужб просто невозможно… Если Павел работал на российские спецслужбы, ФСБ, в частности, и был с ними связан, то это — агент ФСБ в Украине. Действующий», — подчеркнул Скрыпин.