Киев, 21 декабря 2019, 08:57 — REGNUM О готовности к борьбе и перекрытию трасс в январе 2020 года заявил глава партии «Национального корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий 20 декабря на своем telegram-канале. Таким образом националист отреагировал на перенесение рассмотрения поправок к закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения аграрным комитетом на январь следующего года.
По мнению Билецкого, тот факт, что в нынешнем году депутаты Рады не приняли закон о рынке земель — является результатом акции протестов против открытия рынка земли, которые прошли в столице Украины и других украинских городах.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в десяти областях Украины участниками акции протеста против открытия рынка земли были перекрыты дороги. А в самой украинской столице в ходе акции протестов произошли столкновения между полицией и митингующими, в результате которых пострадали как сотрудники правоохранительных органов, так и протестующие.
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Отметим, что также стало известно, что аграрному комитету было поручено спикером Рады Дмитрием Разумковым рассмотреть поправки к закону о рынке земли. Дляэтого,в частности, профильному комитету отменили выходные дни 26−28 декабря, а также 2, 3, 6, 8, 9 и 10 января.
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*Национальный корпус — организация, деятельность которой запрещена в РФ.