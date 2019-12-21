Амстердам, , 08:47 — REGNUM Голландский министр по правовой защите Сандер Деккер заявил о желательности упрощения процедуры по запрету радикальных, экстремистских и антидемократических организаций. Поэтому министр готовит изменения в существующем законодательстве в этой сфере. Изменения должны облегчить прокуратуре доказывание угрозы организации для национальной безопасности. Предлагается также повысить тюремный срок за продолжение деятельности запрещённой организации от одного года до двух лет.

Предлагаемые меры направлены против организаций, призывающих к насилию или ненависти, к примеру, джихадистские организации, байкерские группировки или радикальные защитники животных. В последние годы количество насильственных действий со стороны таких организаций заметно увеличилось.

Правозащитная организация Международная Амнистия, которую попросили дать экспертную оценку предлагаемым изменениям законодательства, указала на то, что свобода выражения и свобода ассоциаций не должны пострадать от предложенных мер.