Тернополь, Украина, , 08:24 — REGNUM Депутаты Тернопольского городского совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову и председателю Тернопольской областной администрации Игорю Сопелю с требованием повторно присвоить Степану Бандере — лидеру ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) звание героя Украины. Об этом 20 декабря написал на своей странице в социальной сети Facebook лидер неонацистской организации «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Олег Тягнибок.

Тягнибок отметил, что инициатива данного требования исходит от члена националистической организации «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Надала, который по совместительству является мэром города Тернополя.

Также националистический лидер напомнил, что звание героя Украины уже было однажды присвоено Степану Бандере в 2010 году (при президенте Викторе Ющенко — ИА REGNUM). Однако через несколько месяцев после того, как президентом Украины стал Виктор Янукович (в том же 2010 году — ИА REGNUM), решением Донецкого окружного суда данное решение было отменено.

«Непризнание Бандеры сегодня, во времена московско-украинской войны (войны Украины против ДНР и ЛНР —ИА REGNUM) — это капитуляция перед кремлевскими карликами и их пятой колонной в Украине. Поэтому ждем от новой власти (непохожей на предшественников, которым для восстановления справедливости не хватило пяти лет) надлежащего, проукраинского решения», — написал Тягнибок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пресс-марафоне украинского президента Владимира Зеленского, который состоялся 10 октября, ему был задан вопрос о переименовании на Украине улиц в честь нациста Степана Бандеры. На что Зеленский ответил, что сам Бандера был бы в шоке от того, сколько улиц переименовано в его честь за последние годы.

Читайте также: Зеленский о «бандеризации» Украины: сам «господин Бандера» был бы «в шоке»