Луганск, , 08:44 — REGNUM Силовики Украины в течение минувших суток не открывали огонь по территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 20 декабря заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 20 декабря со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано», — сказал представитель ЛНР.

При этом в представительстве ЛНР рассказали, что украинские силовики 19 декабря один раз нарушили режим прекращения огня.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не раз показал, что не стоит верить тому, что он говорит и потому не нужно питать иллюзий относительно добрых намерений Киева.