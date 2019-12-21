Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал законы, которые предусматривают финансирование работы федерального правительства страны в 2020 финансовом году на общую сумму $1,4 трлн. Соответствующее заявление американского лидера 21 декабря опубликовано пресс-службой Белого дома.

«Сегодня я подписал закон HR 1865 «Закон о дальнейших консолидированных ассигнованиях на 2020 год», который обеспечивает финансирование деятельности определённых учреждений федерального правительства до 30 сентября 2020 года», — говорится в обнародованном документе.

Также известно, что подписанный Трампом пакет законов делится на две части. В первой — положения о здравоохранении и занятости, во второй — по оборонной, финансовой, торговой, научной и юридической сферах.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря законопроект о финансировании работы американского правительства в новом (2020) финансовом году в размере около $1,4 трлн был утверждён палатой представителей Конгресса США.