Идлиб, Сирия, , 07:57 — REGNUM По меньшей мере восемнадцать тысяч мирных жителей покинули свои дома в сирийской провинции Идлиб за последние сутки после резкого роста числа боев на этой территории. Об этом 21 декабря сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на информацию от наблюдателей ООН.

По данным, которые приводит телеканал, беженцы направились в сторону турецкой границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков на пресс-конференции рассказал, что в ночь с 19 на 20 декабря отряды сирийской правительственной армии отразили две крупные атаки террористических групп в провинции Идлиб.

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