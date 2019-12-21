Киев, , 07:51 — REGNUM О достижении окончательной договоренности представителями Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации по «принципиальным позициям» касательно транспортировки российского газа через территорию Украины в страны Европы и урегулирования взаимных претензий сообщили вечером 20 декабря в пресс-службе офиса президента Украины.

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Также в сообщении анонсировано на 21 декабря проведение в офисе украинского лидера пресс-конференции министра энергетики и окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко. На брифинге будут сообщены все подробности достигнутых договоренностей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, представителями Украины и России был подписан протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины. В свою очередь заместитель главы российского правительства Дмитрий Козак анонсировал подписание до 31 декабря текущего года пятилетнего контракта на транзит российского газа через ГТС Украины. Достигнутые договоренности между представителями Украины и РФ по транзиту газа в свою очередь поприветствовал заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович. Отметим, что срок действующего контракта на транспортировку российского газа через ГГТС Украины истекает 31 декабря 2019 года.

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