Рига, , 07:47 — REGNUM Поддержку Грузии выразил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс 20 декабря на своей странице в соцсети Twitter, комментируя приговор грузинскому врачу в Южной Осетии.

Свое возмущение глава латвийского дипломатического ведомства выразил в связи с известием о том, что врача Важу Гаприндашвили за нарушение границы Южной Осетии приговорили к лишению свободы на один год и девять месяцев.

«Я требую немедленного освобождения грузинского врача Важа Гаприндашвили», — написал Ринкевичс.

Он также выразил поддержку территориальной целостности Грузии, а приговор назвал незаконным.

Как передавало ИА REGNUM, Гаприндашвили был задержан на территории Южной Осетии в ноябре. Обычно нарушителей из Грузии депортируют, назначая штраф или без каких-либо санкций. В случае с врачом Комитет государственной безопасности заявил, что это была спланированная провокация, в итоге 20 декабря Гаприндашвили был приговорен к тюремному сроку.

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