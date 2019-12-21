Макао, Китай, , 07:35 — REGNUM Защищать принцип «Одна страна, две системы» и отстаивать целостность Китая распорядился председатель КНР Си Цзиньпин, обращаясь к дислоцированным в Макао китайским военнослужащим Народно-освободительной армии (НОАК). Об этом 21 декабря сообщает газета China Daily.

Си Цзиньпин отметил, чтобы для обязательного выполнения этого поручения военные должны проходить хорошую идеологическую подготовку. Он напомнил, что корпус НОАК, размещенный в Макао, уже 20 лет достойно выполняет свой долг.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Си Цзиньпин, выступая на мероприятии по случаю 20-летия вхождения Макао в состав Китая, заявил, что Центральное правительство КНР никогда не допустит вмешательства других государств во внутреннюю политику Гонконга и Макао.

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