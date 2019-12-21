Москва, , 07:28 — REGNUM Предложение при выборах главы государства отменить оговорку «подряд» президент России Владимир Путин уже озвучивал, напомнил заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова главы государства, сказанные в ходе большой пресс-конференции, он пояснил:

«По сути, речь идёт о том, о чем Владимир Путин говорил косвенно уже не раз — что он не собирается больше идти в президенты (после ещё одного перерыва, как предполагали некоторые). Кроме того, его преемник будет ограничен в своих возможностях и не сможет последовать примеру самого Путина.

Однако надо иметь в виду, что Владимир Владимирович прямо ничего нам не заявил, и вопрос изменения в Конституцию легко может быть в дальнейшем как поднят, так и «замылен». Кроме того, даже принятые изменения вовсе не означают, что Путин потеряет контроль над властью, в той или иной форме, я думаю, он намерен его сохранять и впредь.

Поэтому идею о более жёстком ограничении (два срока и баста) можно считать частью проекта будущей политической системы России. Чем дальше, тем больше мы будем узнавать, в том числе и из уст Президента о чертах политустройства «после Путина». Это, конечно, вполне логично, ведь такое время, в общем, приближается».

Как уже сообщало ИА REGNUM, большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоялась 19 декабря 2019 г. Глава государства общался с журналистами почти 4 часа 20 минут. Отвечая на один из вопросов, он допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента.

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