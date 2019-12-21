Сантьяго, , 07:23 — REGNUM Доклад Национального разведывательного агентства об иностранном вмешательстве в разжигании протестов в Чили, которые вспыхнули в середине октября, получила чилийская прокуратура. Об этом 20 декабря сообщается на сайте следственного ведомства.

В прокуратуре отметили, что из-за грифа секретности следователи не смогут использовать данный доклад в материалах расследования.

Напомним, ранее президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что ситуация с протестами в Чили могла сложиться из-за иностранного вмешательства. При этом Пиньера не уточнил какие государства он имеет в виду.

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