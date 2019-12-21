Вашингтон, , 07:16 — REGNUM Администрация президента США добилась от представителей Демпартии исключения формулировки о немедленном выделении военной помощи Украине в проекте бюджета, сообщает газета The Washignton Post со ссылкой на источники в Конгрессе и Белом доме.

По их данным, при обсуждении бюджета Белый дом занял жесткую позицию по этому вопросу. Источники утверждают, что администрация президента США угрожала демократам президентским вето и возможной приостановкой работы правительства, если представители Демпартии будут настаивать на срочной военной помощи Киеву.

Отмечается, что в случае принятия формулировки демократов, Белый дом был бы обязан выделить Украине $250 млн в течение 45 дней с подписания бюджета президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря палата представителей Конгресса США утвердила решение выделить Украине $698 млн финансовой помощи в 2020 году. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Вашингтон мог бы эффективней помочь Киеву, если бы выделял деньги, а не занимался сдерживанием России.

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