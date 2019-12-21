Вашингтон, , 06:54 — REGNUM В связи со вступлением санкций против участников строительства проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», Соединенные Штаты требуют немедленно прекратить укладку газопроводов, сообщает пресс-служба минфина США.

В заявлении ведомства говорится, что все компании, предоставлявшие суда для прокладки газопроводов, должны немедленно прекратить работу, чтобы не попасть под ограничения.

«Стороны… должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно остановили деятельность, связанную со строительством», — отмечает пресс-служба.

Подчеркивается, что тем, для кого прекращение строительства требует времени для обеспечения безопасности трубопровода и окружающей среды, предоставляются «добросовестные исключения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, включающий в себя санкции против компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Швейцарская компания Allseas уже прекратила строительные работы из-за возможного попадания под действие американских санкций.

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