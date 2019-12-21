Ла-Пас, , 05:51 — REGNUM Экс-президент Боливии Эво Моралес, ушедший в отставку в результате государственного переворота, будет немедленно арестован при попытке вернуться в страну, заявил глава боливийского минюста Альваро Коимбра, сообщает Agencia Boliviana de Información.

«Если гражданин Моралес въедет в страну, то будет арестован», — заявил он.

Коимбра добавил, что новое правительство Боливии обратилось в международные организации с просьбой дать оценку действий Моралеса в Аргентине, которая согласилась предоставить ему политическое убежище.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новые власти Боливии выдали ордер на арест экс-президента Эво Моралеса. Также они обратились в Интерпол с просьбой о сотрудничестве.

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