Вашингтон, , 06:02 — REGNUM Несогласие с решением Гаагского Международного уголовного суда (МУС) о проведении полного расследования военных преступлений, совершенных на территории Палестины, выражают власти США. Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Майкла Помпео, опубликованного 20 декабря на сайте Госдепартамента.

По мнению Помпео, действия Гаагского Международного уголовного суда являются несправедливым преследованием Израиля, а Палестина не считается суверенным государством, поэтому не может состоять в крупных международных организациях, таких как МУС, и, в связи с этим, не может инициировать подобные расследования на своей территории.

Напомним, 20 декабря прокурор Гаагского Международного уголовного суда Фату Бенсуда заявила, что намерена провести полное расследование военных преступлений, которые могли быть совершены израильскими силовыми структурами на территории Палестины.

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