Лондон, , 06:01 — REGNUM 21 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит Эстонию, где проведет переговоры с главой эстонского правительства Юри Ратасом, а также встретится с военнослужащими Великобритании на военной базе Тапа. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра.

По словам Джонсона, военный контингент Британии является самой крупной частью миссии НАТО в Эстонии. А истребители британских ВВС Typhoon регулярно взлетают с её территории для перехвата российских самолётов, что наряду с ударными вертолётами вносит вклад в укрепление безопасности союзников и сдерживание противников.

На базе НАТО в Тапа служат 850 военнослужащих из королевского гусарского полка Великобритании.

Читайте также: Джонсон одобрил публикацию доклада о «российском вмешательстве»