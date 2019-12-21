Вашингтон, , 06:01 — REGNUM Официальное объявление о создании Космических войск США сделал американский президент Дональд Трамп на церемонии подписания военного бюджета государства на 2020 год. Об этом 20 декабря передает телеканал Fox News.

Трамп заявил, что новый род войск возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Дональд Трамп заявил, что космическое командование США будет работать не только в области оборонных задач, но и может использоваться для наступательных операций.

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