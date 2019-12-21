Вашингтон, , 04:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что в военный бюджет Соединенных Штатов включены и санкции против России. В частности, под санкции попадут участники проекта строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Также подразумеваются санкции за помощь законному правительству Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее швейцарская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб для проекта «Северный поток — 2», объявила и приостановке деятельности по проекту. Согласно заявлению компании, руководство ожидает принятия оборонного бюджета США на 2020 год, который предполагает введение санкций против участников строительства газопровода «Северный поток — 2».

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