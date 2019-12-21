Вашингтон, , 05:10 — REGNUM Поддержать вступление Бразилии в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также подключить латиноамериканскую страну к программам НАТО призвал президента США Дональда Трампа американский сенатор Марко Рубио в письме, опубликованном 20 декабря в Twitter его пресс-службы.

Рубио отметил, что Бразилия является для США важным союзником и партнером. Сенатор высказал опасение, возможное сближение страны с Россией и Китаем в сфере безопасности может негативно отразится на США. Так, по мнению Рубио, нельзя допустить проникновения китайского телекоммуникационного оборудования в западное полушарие, которое контролируют США.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября представители Бразилии и Китая провели переговоры о создании зоны свободной торговли. 19 декабря Китай вывел на орбиту новый спутник, разработанный совместно специалистами КНР и Бразилии в рамках сотрудничества двух стран в сфере космических пусков.

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