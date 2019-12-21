Ла-Пас, , 04:07 — REGNUM Новым председателем Верховного избирательного суда Боливии назначен Сальвадор Ромеро Бальивиан, сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что Бальивиан был выбран единогласным решение пленума судей. Отмечается, что он занимал эту должность в период с 2004 по 2008 годы. Он первым получил мандат судьи нового состава боливийского избиркома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Боливии задержали весь состав бывших членов Верховного избирательного суда. Отмечалось, что в настоящее время задержанные дают показания по обвинениям в фальсификациях на выборах президента страны в октябре 2019 года.

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