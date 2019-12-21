Лима, 21 декабря 2019, 04:27 — REGNUM Расследование в отношении экс-президента Перу Альберто Фухимори, о его возможном вмешательстве в выборы в конгресс страны, начал Национальный пенитенциарный совет государства, 20 декабря сообщает издание RPP.
По данным пенитенциарного органа, Фухимори, который находится в тюрьме Барбадильо, встречался и предлагал помощь кандидату в члены конгресса Крисостомо Бенике. Тем самым, экс-президент мог нарушить законодательство Перу, которое ограничивает заключенных в политических правах.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января 2019 года Верховный суд Перу вынес постановление о возвращении в тюрьму Альберто Фухимори, который находился на лечении в клинике «100 лет Освобождения Народа».
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