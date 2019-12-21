Ташкент, , 04:26 — REGNUM Любая политическая агитация в Узбекистане приостановлена в связи с наступлением «дня тишины» перед выборами в нижнюю палату парламента республики, которые пройдут 22 декабря.

Граждане Узбекистана должны будут выбрать 150 депутатов. Парламент республики согласно итогам референдума от 27 февраля 2002 года был разделен на две палаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября пресс-службе министерства иностранных дел Узбекистана объявила, что для контроля над проведением парламентских выборов в республике будут работать более 700 международных наблюдателей из 50 стран и международных организаций.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан стал страной года по версии журнала The Economist