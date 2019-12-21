Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Приблизительно две тысячи боевиков террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся под стражей в Сирии. Об этом 20 декабря рассказал журналистам представитель Госдепартамента США, сообщается на сайте ведомства.

Чиновник отметил, что в 2019 году США приняли из Сирии восемь американских граждан, шесть из них преследуются по закону. Кроме того, власти США вернули 15 детей.

Представитель Госдепа добавил, что больше всего граждан из Сирии принял Казахстан — около сотни. По его словам, среди репатриируемых находятся как боевики, так и члены их семей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября прокуратура Косово возбудила уголовные дела в отношении вернувшихся из Сирии на родину трех гражданок Косово, которые присоединились к террористической группировке ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп – за свободу вероисповеданий. РФ попала в один список с Узбекистаном