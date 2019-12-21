Вашингтон, , 02:23 — REGNUM Соединенные Штаты вводят санкции против пятерых граждан Мали, сообщает пресс-служба американского минфина.

Сообщается, что санкции введены против граждан, которые подозреваются в «угрозе миру, стабильности и безопасности» Мали, а также в попытках препятствовать гуманитарной помощи. Теперь вся собственность и деятельность этих малийцев, находящаяся под американской юрисдикцией, будет заблокирована.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля Минфин США, согласно указу американского лидера Дональда Трампа, получил возможность вводить санкции против тех, кто способствует дестабилизации в Мали. По словам Трампа, указ был издан в связи с ухудшением обстановки в этой африканской стране.

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