Вашингтон, , 01:49 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом, в ходе которых обсуждались американские санкции против участников проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает пресс-служба Госдепа Соединенных Штатов.

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Маас обсудили координация США и Германии по ряду глобальных вызовов, а также мощное противодействие Соединенных Штатов реализации «Северного потока — 2», — говорится в сообщении.

Подробностей обсуждения санкций в отношении «Северного потока — 2» пока не приводится. Также в ходе переговоров Маас и Помпео обсудили ситуацию в Ливии и ряд вопросов международной повестки.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Сенат Конгресса США одобрил законопроект, подразумевающий введение санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В ответ канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе выступления в бундестаге заявила, что не потерпит попыток Вашингтона подорвать важный для Германии проект. Таблоид Bild окрестил заявления немецкого канцлера «объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.

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