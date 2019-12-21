Москва, , 02:01 — REGNUM Прекращение вещания в Эквадоре российского телеканала Russia Today (RT) произошло исключительно по техническим причинам, заявил посол Эквадора в Москве Хулио Сесар Прадо Эспиноса. Об этом 21 декабря сообщает газета «Известия».

В большом интервью, опубликованном изданием, Эспиноса заявил, что только Национальный совет по делам телекоммуникаций может объяснить, почему в Эквадоре прекратилось вещание телеканала RT (на испанском языке).

«Насколько я знаю, они [причины] имеют исключительно технический характер», — сказал посол, отвечая на вопрос, свидетельствует ли отключение RT об ухудшении отношений между странами.

Эспиноса считает, что такое решение может быть пересмотрено «после того как будут предприняты шаги по установлению диалога между сторонами» и он постарается этому посодействовать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Эквадоре без предупреждения был отключён от государственной кабельной сети телеканал Russia Today.

По информации телеканала, обращение в Национальную телекоммуникационную корпорацию Эквадора пока не дало результата.

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