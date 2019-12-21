Ла-Пас, , 02:01 — REGNUM Бывший член Высшего избирательного суда Боливии Лидия Ириарте была задержана правоохранительными органами республики 20 декабря, сообщает издание Deber.

Ириарте была последней из остававшихся на свободе бывших чиновников Высшего избирательного суда, который выполняет функции главной избирательной комиссии Боливии. Сейчас задержанная дает показания по обвинениям в фальсификациях на президентских выборах в октябре 2019 года.

Всем задержанным судьям инкриминируется более десяти преступлений, которые касаются нарушений, допущенных в ходе избирательного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Боливии завершилось рассмотрение заявок от кандидатов на должности членов Высшего избирательного суда Боливии. Для их отбора был утвержден список, состоящий из 155 претендентов.

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