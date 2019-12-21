Бразилиа, , 02:00 — REGNUM Обвинения против девятнадцати человек, в том числе в отношении бывшего президента Парагвая Орасио Картеса, выдвинуты прокуратурой Рио-де-Жанейро, 20 декабря сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, эти люди виновны в создании преступной группы, занимавшейся сокрытием и легализацией теневых доходов, а также способствовали коррупции. Среди обвиняемых числится валютный маклер Дариу Мессер, которому Картес помогал скрыться от правосудия.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября федеральный судья Бразилии Марселу Бретас выдал ордер на арест Орасио Картеса. 30 ноября после ходатайства адвокатов экс-президент был выпущен на свободу на время судебного процесса.

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