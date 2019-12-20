Москва, , 23:51 — REGNUM Попытки Соединённых Штатов привлекать к суду тех, кто действует в третьих странах, являются выходом американской экспансии на новый уровень, сообщил 20 декабря заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков на клубе «Валдай».

По словам Рябкова, американская судебная система всё чаще внедряется в ситуации, когда, по её мнению, происходят нарушения со стороны людей (или организаций) не только в контактах именно с американскими физическими или юридическими лицами, а в третьих странах с субъектами, не касающимися Штатов.

Рябков «То есть это уже следующий уровень экспансии американской национальной правовой системы по политическим мотивам».

Российский дипломат отметил, что Москва намерена противостоять этой экспансии «любыми имеющимися способами и мобилизовывать единомышленников». Он назвал такую практику Вашингтона «прямым путём к установлению гегемонии».

Отметим, что примерами таких ситуаций служат многочисленные задержания российских граждан на территории других стран по запросу Соединённых Штатов. В частности, это произошло с российским лётчиком Константином Ярошенко, задержанным девять лет назад в Либерии по запросу США. Сейчас он находится в американской тюрьме.