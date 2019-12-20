Хмеймим, Сирия, , 23:36 — REGNUM Российская военная полиция продолжила патрулирование зоны у сирийско-турецкой границы в провинциях Хасака и Алеппо, сообщил 20 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

В частности, патрулирование проведено по трём маршрутам в провинции Хасака, а также по двум маршрутам в провинции Алеппо.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Камышлы — электростанция Мабрук, Айн-Иса — электростанция Мабрук, Камышлы — Хвебира в провинции Хасеке, Аджами — Карокозак, Аджами — Мембидж в провинции Алеппо», — сказал Юрий Боренков.

В то же время российские вертолёты армейской авиации патрулировали два маршрута: Квайрес — Сабъа-Джафар — Айн-Иса — Бир-Шмандур — Хазима — Хирбет-Халда — Квайрес и Камышлы — Телль-Эш-Шур-Гарби — элеватор Алия — Телль-Эш-Шур-Гарби — Камышлы.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование приграничной зоны в Сирии обеспечивает отвод курдских вооружённых формирований от границы с Турцией.

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