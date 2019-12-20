Тбилиси, , 23:35 — REGNUM МВД Грузии раскрыло нападение на сына экс-президента Звиада Гамсахурдии, Цотнэ Гамсахурдии и задержало 5 подозреваемых в этом преступлении лиц.

Как заявил на брифинге 20 декабря вечером заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе, в результате оперативно-розыскных и следственных действий были задержаны Т.Г., 1991 года рождения, который обвиняется в попытке умышленного убийства, и еще 4 лица по обвинению в несообщении о совершении особо тяжкого преступления.

«На этом этапе следствием установлено, что задержанный по обвинению в попытке умышленного убийства Т.Г. 19 декабря в Тбилиси, на улице Гальской, на территории возле жилого дома Цотнэ Гамсахурдия из-за словесного оскорбления, на фоне взаимной перебранки, острым предметом нанес ему несколько ранений и скрылся с места происшествия. Сотрудники бригады скорой медицинской помощи доставили раненного Цотнэ Гамсахурдия в больницу, где ему была сделана неотложная операция», — сообщил замминистра.

По его же информации, обвиняемому в попытке умышленного убийства Т.Г. грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет, а остальным задержанным по этому же делу лицам — от 3 до 7 лет лишения свободы.