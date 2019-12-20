Тбилиси, , 23:33 — REGNUM

Сильнее Грузии партнера у США и Запада в этом регионе нет, что подтверждается конкретными факрами, тем вкладом, который Грузия вносит в миссии НАТО и США и в борьбу с глобальными вызовами. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, комментируя опубликованную в американском издании Wall Street Journal редакционную статью.

Статья «Georgia on the Brink» посвящена событиям в Грузии и осуждает действия нынешнего правительства, целиком поддерживая его оппозицию во главе с «Национальным движением», и лейтмотивом по всей статье проходит утверждение, что правительство «Грузинской мечты» изменило курс и движется к России.

По словам министра, о надежном партнерстве с США свидетельствуют и существующие между двумя странами соглашения, в том числе новое трехлетнее соглашение о ссотрудничестве в сфере обороны и безопасности, подписанное несколько недель назад.

С Евросоюзом, по его же словам, аналогичная ситуация, заключено соглашение об ассоциации, соглашение о свободной торговле, действует безвизовый режим.

«Наша цель — европейская перспектива. И это изменение курса? Даже с точки зрения демократического развития и создания независимых институтов, свободы слова, рейтингов, с точки зрения осуществления тех проектов, в которых есть интересы Америки, Европы, британских и американских компаний», — заявил Залкалиани.

Независимые грузинские эксперты предполагают, что статья в Wall Street Journal была заказана никем иным как соратниками экс-президента Саакашвили и за нее были заплачены немалые деньги, тем более, что в ней повторяются все те тезисы и обвинения, которые ежедневно озвучивают представители нынешней грузинской оппозиции.