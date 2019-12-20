Пекин, , 23:27 — REGNUM Торговое соглашение Пекина и Вашингтона, первая фаза которого достигнута, выгодна всему миру, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает 20 декабря «Синьхуа».

Уточняется, что об этом Си заявил во время телефонных переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. Чем лучше будут торговые отношения Пекина и Вашингтона, тем выше будет экономическая стабильность в мире, отметил глава Китая.

По его словам, интересы двух стран переплетаются всё больше, ведь современные технологии объединяют мир. Расхождения же нужно преодолевать уважительным подходом к интересам друг друга, а также к суверенитету.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп оценил телефонные переговоры с Си как «очень хорошие». Он отметил, что сейчас США и Китай готовятся подписать торговую сделку.

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