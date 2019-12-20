Идлиб, Сирия, , 22:56 — REGNUM Части Сирийской правительственной армии с боем овладели несколькими населёнными пунктами на востоке и юго-востоке провинции Идлиб, сообщают 20 декабря сирийские СМИ.

По их данным, после серии воздушных и ракетно-артиллерийских ударов сирийские военные освободили населённые пункты Умм-Джаляль, Аль-Рабия и Аль-Шара. При этом сообщается о захвате большого количества стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов.

Уточняется, что после этого удара передовые подразделения сирийских военных находятся в 16 км от города Маарет ан-Нууман, который считается сильно укреплённым оплотом боевиков.

Стоит отметить, что официальных подтверждений этой информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря начальник российского Центра по примирению Юрий Боренков сообщил о двух сильных атаках боевиков в провинции Идлиб на участке Аджаз — Телль-Хазна и на участке Суккаят — Зарзур в направлении населенного пункта Абу-Дали. Атаки были отбиты, террористы потеряли до 200 человек убитыми и ранеными.

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