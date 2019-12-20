Вашингтон, 20 декабря 2019, 23:06 — REGNUM Россия включена Соединёнными Штатами в число «злостных нарушителей свободы вероисповеданий», сообщается 20 декабря в распространённом главой Госдепа Майком Помпео заявлении.
В число злостных нарушителей Госдеп также включил Узбекистан, Кубу, Судан, Никарагуа, Нигерию и Коморские острова.
Также обеспокоенность Штатов в плане свободы вероисповедания вызывают Китай, Северная Корея, Саудовская Аравия, Иран, Пакистан, Мьянма, Эритрея, Туркмения и Таджикистан.
Кроме того, главой Госдепа перечислены террористические организации, среди которых есть хуситы, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие, «вызывающие особенное беспокойство».
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