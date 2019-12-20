Москва, , 22:47 — REGNUM У границ России в течение недели было зафиксировано 34 иностранных летательных аппарата, осуществлявших воздушную разведку. Об этом сообщает официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».

Как отмечается, в двух из этих случаев с целью недопущения нарушения государственной границы в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

Согласно информации Министерства обороны, нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.