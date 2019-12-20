Нью-Йорк, США, , 22:43 — REGNUM Позиция США в Совете Безопасности ООН в итоге окажется на руку террористам, заявил 20 декабря китайский постпред при ООН Чжан Цзюнь.

Комментируя итоги голосования, когда ни одна из резолюций по гумпомощи Сирии не была принята, Чжан Цзюнь напомнил, что войной и разгулу терроризма Дамаск «обязан» во многом чужим «ошибкам».

Вот и теперь, после обсуждений, в ходе которых члены СБ ООН пытались выработать такое решение по трансграничной гумпомощи Сирии, которое была бы приемлемым для всех, США блокируют предложенную Россией резолюцию. К тому же обвиняют Китай.

Чжан Цзюнь «Они закрывают глаза на недочёты механизма трансграничной помощи, в результате которых гуманитарная помощь попадает в руки террористов».

Напомним, резолюцию, предложенную Россией, СБ ООН не поддержал, потому что «за» были пять стран, «против» — шесть. Американцы предложили свою резолюцию, однако Пекин и Москва заблокировали её.

Российская сторона и её союзники настаивают, что действующий механизм гуманитарной помощи Сирии несовершенен: она не доходит до адресатов. Поэтому РФ предложила свой вариант, западный «лагерь» не устроивший.

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